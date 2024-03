The Athletic - Giroud si unirà ai Los Angeles FC dopo Euro2024

Come già riportato anche dal nostro sito, il futuro di Olivier Giroud sarà lontano da Milano e quindi dal mondo rossonero. Ad aspettare il numero 9 del Milan, un'interessante esperienza in America nei Los Angeles FC, dove inoltre gioca da qualche mese l'amico di sempre Hugo Lloris. A confermare nuovamente questa notizia e indiscrezione, anche la firma autorevole del The Athletic. Infatti, questo quanto scritto dal celebre sito sportivo in merito al futuro di Giroud:

La LAFC sta finalizzando un accordo per ingaggiare l'attaccante francese Olivier Giroud, fonti informate dell'accordo dicono a The Athletic. L'accordo prevede che Giroud si unisca alla LAFC quest'estate quando scadrà il suo contratto con il Milan. Si unirà alla LAFC dopo Euro 2024, che si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio. La finestra di mercato estiva della MLS si aprirà il 18 luglio.