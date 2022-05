The Athletic - Milan, sondaggio per Gibbs-White del Wolverhampton

MilanNews.it

Secondo quanto riporta quest'oggi la testata britannica The Athletic, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per il calciatore inglese del Wolverhampton Morgan Gibbs-White. Il centrocampista classe 2000 quest'anno ha giocato in Championship nello Sheffield United dove è esploso con 13 gol e 10 assist in 40 presenze totali. Il centrocampista conosce Tomori con cui ha giocato nelle nazionali giovanili dell'Inghilterra.