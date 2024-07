The Athletic - Zirkzee ad un passo dallo United: parti al lavoro per finalizzare l'affare

vedi letture

Il futuro di Joshua Zirkzee non sarà al Milan. Stando infatti a quanto riportato dal collega David Ornstein per il The Athletic, i rappresentanti dell'attaccante olandese sarebbero al lavoro per definire gli ultimi dettagli per il passaggio al Manchester United del classe 2001.

All'inizio, forte dell'accordo con il giocatore e la preferenza della famiglia, il Milan non temeva più di tanto la concorrenza dei Red Evils, che invece settimana dopo settimana hanno registrato dei notevoli passi in avanti nelle trattative per Zirkzee fino ad arrivare ad oggi, giorno della possibile e definitiva svolta.

Dopo aver comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per liberare l'olandese, il Manchester United è ora pronto ad affondare il colpo decisivo per Joshua Zirkzee, per una accordo che sembrerebbe essere prossimo alla chiusura considerato anche il fatto che la dirigenza inglese si sarebbe detta disposta a pagare le commissioni richieste da Kia Joorabchian, cosa alla quale il Milan si è invece sempre opposto per una questione di principio.