The Guardian - Il Milan su Tomori del Chelsea: è l'alternativa a Simakan, può arrivare in prestito

Secondo quanto riporta il The Guardian, il Milan ha messo nel mirino Fikayo Tomori dopo che il Chelsea ha aperto le porte al prestito: il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore centrale e il giocatore inglese viene considerato un'alternativa a Mohamed Simakan. Il primo obiettivo dei rossoneri resta il francese, ma i dirigenti milanisti non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui l'affare con lo Strasburgo non dovesse andare in porto (c'è la forte concorrenza del Lipsia). I Blues sono disposti a cedere in prestito Tomori, che fino a questo momento ha raccolto appena quattro presenze. Su di lui non ci sarebbero però solo il Milan: sulle sue tracce ci sarebbero infatti anche Leeds, Newcastle, Rennes e alcuni club della Liga.