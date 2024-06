The Guardian - Newcastle su Tomori, il Milan chiede 50 milioni di euro

Stando a quanto riferisce il The Guardian il Newcastle ha avviato i contatti con il Milan per Fikayo Tomori. Al momento i rossoneri chiedono una cifra intorno ai 50 milioni di euro per il difensore e non è ancora chiaro se si possa arrivare ad un accordo.

Grande protagonista nella stagione 21/22, conclusasi con lo splendido Scudetto, quest'anno Tomori ha giocato 35 partite tra tutte le competizioni, segnando 4 gol. L'annata dell'inglese è stata ampiamente condizionata dall'infotunio miotendineo sofferto a dicembre.