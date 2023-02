The MIrror - Naby Keita in scadenza di contratto, Milan interessato

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Stando a quanto riportato da The Mirror, il Milan è pronto a intensificare l'interesse per Naby Keita. Il centrocampista 27enne è in scadenza di contratto al prossimo giugno 2023. I rossoneri, riporta il portale inglese, sono molto interessati all'ex Red Bull Lipsia nonostante negli ultimi anni non sia riuscito a mantenere un rendimento costante, anche a causa dei numerosi infortuni.