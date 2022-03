The Scottish Sun - Milan su Hickey del Bologna: potrebbe prendere il posto di Ballo-Touré

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il The Scottish Sun in Inghilterra, il Milan avrebbe messo gli occhi su Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna: gli scout rossoneri hanno seguito diverse volte da vicino il giovane scozzese che è molto apprezzato dal dt milanista Paolo Maldini. Hickey potrebbe prendere il posto in rosa di Fodé Ballo-Touré che non ha convinto e potrebbe lasciare il club di via Aldo Rossi dopo una sola stagione.