The Sun - Man United, Donnarumma tra i nomi per sostituire De Gea

David De Gea, portiere del Manchester United, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2020, anche a causa del fatto che i Red Devils non parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riferisce il The Sun, perciò, gli occhi della dirigenza del Man United potrebbero finire su Gianluigi Donnarumma, soprattutto se il Milan non dovesse centrare la qualificazione alla massima competizione europea per club.