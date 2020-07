The Sun - Milan, derby di mercato con l'Inter per Lingard

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United potrebbe concludere il colpo Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, ma solo dopo aver ceduto alcuni pezzi per fare cassa. Tra questi ci sarebbe Jesse Lingard, che sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Solskjaer, che sarebbe seguito sia dal Milan che dall'Inter. L'esterno d'attacco classe 1992 è in scadenza di contratto nel giugno del 2021, e potrebbe essere acquistato ad una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.