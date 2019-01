The Sun rilancia: "Chelsea, priorità Higuain. Da prendere in prestito in questo mercato"

Non si placano le voci inglesi sul futuro di Gonzalo Higuain. L'ultima, in ordine di tempo, la riporta The Sun che indica come il Chelsea stia "disperatamente cercando" un accordo per portare subito il bomber argentino in prestito per i prossimi sei mesi. La trattativa, prosegue il tabloid, è molto complicata dato che si svolge su più tavoli, quello con la Juventus e quello col Milan. Attenzione però alla sensazione del Chelsea che, scrive The Sun, è convinto di chiudere tutto entro il gong del mercato invernale.