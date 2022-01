The Telegraph - Tottenham, si valuta un'offerta per Kessie già in questa finestra di mercato

Stando a quanto riportato dal giornalista inglese Mike McGrath su "The Telegraph", il Tottenham sta valutando o meno se presentare un'offerta al Milan per Kessie già durante questa finestra di calciomercato per evitare un'eventuale bagarre in estate, quando il centrocampista si libererà a parametro zero. Sull'ivoriano infatti c'è anche il PSG: la competizione per firmarlo dopo che si sarà svincolato dai rossoneri sarà altissima. Ed è per questo che la dirigenza degli Spurs sta valutando se fare un'offerta già in questi ultimi giorni di mercato per regalare a Conte un nuovo centrocampista.