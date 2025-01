The Times - Milan-Rashford: rossoneri disposti a pagare metà dell'ingaggio dell'inglese

Il Milan è interessato a prendere in prestito Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, ma non intende pagare tutto da solo l'ingaggio del giocatore inglese. Lo scrive il The Times che aggiunge che il club di via Aldo Rossi dirà ai Red Devils che pagherà solo la metà dello stipendio di Rashford durante un eventuale prestito.

Oltre al Milan, che ieri ha avuto un contatto con il fratello-agente dell'inglese, sull'attaccante ci sarebbero anche Juventus, Napoli e Borussia Dortmund. Alla finestra ci sarebbe poi anche il Barcellona, ma, visti i suoi problemi finanziari, un trasferimento al club catalano sembra altamente improbabile.