Theo capitan futuro. Gazzetta: "Per il rinnovo siamo alle formalità: contratto già definito"

Theo Hernanda fa da apripista per i rinnovi del Milan, scrive La Gazzetta dello Sport. Dopo di lui toccherà a Bennacer e poi a Leao. Per Hernandez siamo alle formalità: i dirigenti milanisti e l’entourage del terzino francese hanno definito il nuovo contratto nel dettaglio e aspettano l’occasione per mettere tutto nero su bianco. Succederà in questi giorni, probabilmente non appena si chiuderà il mercato: il nuovo stipendio di Theo sarà più che raddoppiato rispetto a quello attuale, passando dal milione e mezzo di oggi a quattro milioni netti più bonus. Il ruolo da protagonista si rifletterà anche in busta paga: il francese è sempre più al centro del progetto. Capitano in assenza degli altri graduati, Romagnoli e Calabria, ma con la fascia al braccio magari anche nei prossimi anni.