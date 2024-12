Theo-Milan: il suo futuro dipenderà dal mercato (e da Fonseca)

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che nonostante tutto quello che starebbe succedendo in questi giorni, Theo Hernandez a Milano sta bene, è legato al Milan e se fosse per lui ci resterebbe anche. Ad oggi però ci sarebbero diverse questioni importanti da prendere in considerazione che minerebbero la sua permanenza in rossonero.

In primo luogo il rinnovo. Ad oggi i discorso per il suo prolungamento sarebbero bloccati e la sua situazione, scrive la rosea, peggiorerebbe di settimana in settimane. In certe situazioni, se non c'è più feeling è forse meglio lasciare, anche per evitare di rovinare quanto di bello è stato creato in questi anni.

In secondo luogo il rapporto con Paulo Fonseca. Se le cose con l'allenatore portoghese dovessero migliorare, non è da escludere che Theo Hernandez possa finalmente tornare ad essere quel giocatore straripante e dominante che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare.

In terzo ed ultimo luogo, invece, le offerte che probabilmente arriveranno a gennaio o a giugno. Difficile pensare ad un addio già a gennaio, ma se ci dovessero essere le condizioni non si può escludere nulla, soprattutto adesso. Il futuro di Theo Hernandez, dunque, dipenderà molto dal calciomercato.