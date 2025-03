Theo vuole il rinnovo, ma la sua storia con il Milan è finita

La stagione di Theo Hernandez è da dimenticare. O meglio, l'ultimo anno e mezzo è da resettare, nonostante nel corso di questo il terzino francese è diventato il difensore più prolifico nella storia del club in Serie A, superando anche un certo Paolo Maldini, suo idolo. Il rendimento del 19 rossonero è stato fin troppo al di sotto delle aspettative, ed è questo quello che avrebbe portato il Milan ad interrompere ogni discorso per il suo rinnovo.

Theo Hernandez vorrebbe però rimanere in rossonero, e non a caso avrebbe chiesto ai suoi agenti di trovare un accordo per il suo contratto in scadenza nel 2026. Ogni tentativo risulterà essere però vano, dato che come scritto anche da La Repubblica, la storia del francese con il Milan è finita. Non sarà però semplice cederlo: a 27 anni il francese vuole cambiare solo per un club di alto livello, ma servono delle offerte, che al momento scarseggiano.