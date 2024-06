Tiago Santos, piano B per il Milan. Ma il Lille non ha bisogno di cedere

Il primo nome sulla lista del Milan quando si parla di un eventuale terzino destro è quello del brasiliano Emerson Royal. Il calciatore del Tottenham sarebbe orientato ad accettare la corte del club rossonero che intanto già da diversi giorni ha preso contatti con il suo entourage: ora non resta che convincere gli Spurs ad accettare una proposta rossonera che potrebbe attestarsi attorno ai 20 milioni complessivi. In tutto questo il Milan si tutela anche con un piano B, nel caso in cui l'affare Royal non andasse in porto.

L'alternativa risponde al nome di Tiago Santos. Un'operazione che avrebbe i suoi pro: costa meno, circa 12 milioni, è più giovane ed è stato allenato al Lille nell'ultima stagione da Fonseca. Ma avrebbe anche un contro: ha meno esperienza rispetto a Royal, soprattutto in campo europeo. In ogni caso il club francese non avrà neanche la spasmodica necessità di cedere: sono già programmati e quasi certi gli addii di Yoro e David che porteranno ricche sostanze nelle casse della squadra, vendere anche Santos - dal punto di vista economico - sarebbe superfluo. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.