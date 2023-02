TMW - Botman al Newcastle, lo Schalke che abbassa il prezzo: così il Milan ha preso Thiaw

Fonte: di Raimondo De Magistris per tuttomercatoweb.com

E adesso come lo togli più? Malick Thiaw è stata la risposta di Stefano Pioli alla crisi del Milan e anche ieri sera - in una delle prove più complicate della stagione - ha risposto alla grande. Il difensore tedesco ha francobollato Rasmus Hojlund, il nuovo enfant prodige della Serie A, annullandolo anche in quella che è la sua carta migliore: la progressione in velocità. Dal 10 al 27 febbraio, Thiaw negli ultimi 18 giorni ha cambiato il corso rossonero e anche la sua avventura calcistica italiana. Quattro partite da titolare e quattro successi per risollevare un Milan reduce dalla peggior crisi della gestione Pioli.

Come nasce il suo acquisto

Malick Thiaw è stato la scorsa estate il penultimo acquisto del Milan, dopo di lui solo quell'Aster Vranckx ancora alla ricerca della sua grande occasione rossonera. A differenza di Vranckx, però, Thiaw è stato acquistato: sei milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo dallo Schalke 04 e un contratto fino al 2027. Un acquisto che arriva dopo tante trattative e ragionamenti di Maldini e Massara sul centrale di difesa, ruolo che per mesi ha avuto un solo vero obiettivo designato: Sven Botman. Succede poi che a fine giugno quando la trattativa coi rossoneri è ormai alle battute finali il centrale olandese cede alle lusinghe del Newcastle e a quel punto il Milan cambia strategia, dirottando quei 30 e passa milioni di euro su Charles De Ketelaere.

Il belga sbarca a Milano i primi giorni di agosto e in quel momento il centrale di difesa non sembra più una priorità: "Punteremo su Kalulu e tornerà Kjaer", la linea che passa dalla società rossonera. Ma in realtà il Milan aveva pensato a Thiaw già all'indomani del trasferimento di Botman al Newcastle. Solo che a fine giugno lo Schalke 04 chiedeva 10 milioni di euro mentre due mesi dopo il Milan lo acquista per 6, bonus compresi. Nel frattempo valuta anche altri profili, da Viti ad Acerbi passando per Maxime Esteve e Tanganga. Ma quando a fine agosto arriva il via libera per Thiaw a cifre molto diverse rispetto a quelle di giugno, ecco la chiusura in poche ore.