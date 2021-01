TMW - Calhanoglu, riavvicinamento tra le parti: l'intesa potrebbe essere trovata sui 4.5 milioni a stagione

Oltre all'attenzione riguardo il mercato in entrata, la dirigenza rossonera è concentrata sulle trattative dei prolungamenti di contratto di giocatori in scadenza come Donnarumma e Calhanoglu. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, per quanto riguarda la situazione relativa al trequartista turco sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento tra le parti dopo l'incontro avvenuto nelle scorse settimane. L'intesa potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 4.5 milioni di euro a stagione. Nonostante sia seguito da club importanti, Calhanoglu ha dato la priorità al Milan e il summit in programma per la prossima settimana potrebbe essere quello decisivo.