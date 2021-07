TMW - Ceccarini: "Diogo Dalot vicino al ritorno al Milan"

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul mercato del Milan nell'editoriale per Tuttomercatoweb: "Il Milan è in continuo movimento. Procede la trattativa per Kaio Jorge, che è diventato obiettivo numero uno per l’attacco. L’idea sarebbe stata di prenderlo a parametro zero a gennaio, ma Il Milan si sta convincendo di anticipare la concorrenza acquistandolo subito dal Santos. Il club brasiliano sa che il rischio di perderlo a zero è concreto e potrebbe abbassare le pretese iniziali (10 milioni). I rossoneri vorrebbe spendere la metà. Il giocatore ha già un accordo verbale con il Milan. È lui il prescelto per affiancare Ibrahimovic e Giroud. Maldini e Massara sono sempre alla ricerca del trequartista. In queste ultime ore sta risalendo la candidatura di Ziyech del Chelsea, che è uno dei preferiti in assoluto perché può ricoprire due ruoli. Può giocare anche da esterno. L’obiettivo infatti è assicurare a Pioli un giocatore in più di qualità in quel ruolo visto che tra Champions, campionato e Coppa Italia ci sarà bisogno di una rosa ampia. Nella lista restano sempre Vlasic, (anche se la richiesta di 20 milioni di euro del Cska Mosca è considerata troppo alta), Sabitzer del Lipsia e il sogno Isco. Il Milan continua a parlare con il Manchester United per il ritorno di Dalot. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto.