TMW - Cosa manca al Milan? Uno fra Onana e Onyedika, forse N'Dicka

Mancano due settimane alla fine del calciomercato e la redazione di Tuttomercatoweb.com fa le carte al calciomercato delle venti squadre di Serie A. Tra acquisti e cessioni già ufficiali, proviamo a capire cosa manchi a livello di trattative a ciascuna delle realtà che compongono il nostro massimo campionato. Mercato oculato da parte del Milan che ha confermato Messias e Florenzi, preso un parametro zero come Divock Origi, aggiunto Adli prelevato un anno fa dal Bordeaux. E poi il grande colpo, Charles De Ketelaere, prelevato dal Bruges per circa 35 milioni più la percentuale della futura rivendita. Ha però perso Kessie, mettendo Pobega al suo posto, almeno per ora.

COSA MANCA - Perché c'è una buona probabilità che uno fra Odyenika e Onana, del Bordeaux, alla fine arrivi proprio per prendere il posto rimasto vacante da Kessie. Inoltre c'è un difensore centrale da prendere, probabilmente Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

TRASFERIMENTI UFFICIALI - Acquisti: Charles De Ketelaere (Bruges), Leonardo D'Alessio (Roma), Junior Messias (Crotone), Alessandro Florenzi (Roma), Yacine Adli (Bordeaux), Divock Origi (Liverpool).

Cessioni: Gabriele Capanni (Ternana), Nosa Edward Obaretin (Napoli), Nikolaos Michelis (Mirandes), Marco Brescianini (Cosenza), Luca Stanga (Lecco), Filippo Tolomello (Monterosi), Daniel Maldini (Spezia), Leroy Abanda (Seraing), Sabino Signorile (Audace Cerignola), Alessandro Plizzari (Pescara), Luan Capanni (Estrela Amadora), Marco Frigerio (Foggia), Riccardo Tonin (Foggia), Mattia Caldara (Speiza), Riccardo Oddi (Fiorenzuola), Gabriele Bellodi (Olbia), Marco Nasti (Cosenza), Frank Tsadjout (Cremonese), Samuel Castillejo (Valencia), Alessio Romagnoli (Lazio), Leo Duarte (Basaksehir), Lorenzo Colombo (Lecce), Franck Kessie (Barcelona), Marco Bosisio (Bari).