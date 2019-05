TMW - Dani Olmo tra A e Bundes: c'è concorrenza per Milan e Bor.Dortmund​

E' nato in Spagna nel 1998 e vanta sei presenze con la Nazionale Under 21 spagnola, ma potrebbe tuttavia giocare con la Nazionale maggiore croata. Per questo le due federazioni sono state in lotta per assicurarsi le prestazioni di Dani Olmo, anche se la scelta del centrocampista della Dinamo Zagabria sembra essere ricaduta sulle Furie Rosse.​

​

Quale futuro per Olmo? Italia o Germania, probabilmente. Il giovane talento che milita in Croazia è finito nel mirino del Milan così come in quello del Borussia Dortmund, anche se ci sono altri club italiani e tedeschi che hanno mosso i primi passi per provare ad assicurarsi il cartellino del ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol prima e Barcellona poi. Prima di volare verso Zagabria e diventare appetibile in sede di mercato, nonostante la base d'asta fissata a 25-30 milioni di euro. I rossoneri e i gialloneri, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, restano le società più accreditate per accogliere Olmo in estate con il Bayern Monaco subito dietro.

​

Real Madrid defilato. Nelle scorse settimane anche le merengues sono state accostate a Olmo, ma alla corte di Zidane il ventunenne avrebbe poco spazio a sua disposizione. Il ragazzo, infatti, vorrebbe una soluzione in cui giocare con continuità. Il Real ha grande fascino ma, sotto questo aspetto, non potrebbe offrire a Olmo la certezza del posto da titolare. ​