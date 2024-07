TMW - Daniel Maldini torna al Monza dal Milan, i dettagli economici del trasferimento

Tutto fatto per il ritorno di Daniel Maldini (22 anni) al Monza, questa volta a titolo definitivo. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani ha chiuso l'accordo con il Milan per il figlio d'arte classe 2001, che si appresta così a salutare i colori rossoneri una volta per tutte, concludendo così (almeno per il momento) la Legacy della famiglia Maldini nel Diavolo.

Di seguito le cifre dell'operazione che porterà il 22enne a vestire nuovamente la maglia biancorossa, dopo aver fatto molto bene nel finale della passata stagione: sarà un affare a titolo definitivo con una base fissa di indennizzo quasi minima per il Diavolo, che però potrà contare su una ricca percentuale sulla futura rivendita a suo favore, del 50%. Un'operazione in proiezione, dunque, più che ancorata ad un valore presente.