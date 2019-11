TMW - Dieci milioni di euro per 18 mesi: ora il Milan aspetta la riposta di Ibra

Non è un mistero: il Milan per la prossima finestra di calciomercato ha puntato Zlatan Ibrahimovic. Alle prese con evidenti problemi in zona gol, il club rossonero è convinto che il centravanti di Malmö, nonostante le 38 primavere, possa risollevare le sorti del Diavolo in vista della seconda parte di stagione. Per questo motivo Boban e Maldini si sono già fatti avanti e l'hanno fatto con una proposta molto importante: 10 milioni di euro d'ingaggio per i prossimi 18 mesi.

Adesso la palla passa a Ibrahimovic, che in queste settimane ha ascoltato anche le avances del Bologna e non solo. Il centravanti svedese è in una fase di valutazione, aspetta di avere il quadro completo delle squadre interessate prima di prendere una decisione in vista della sessione di mercato di gennaio. Quella che senza dubbio lo vedrà tra i protagonisti.