TMW - Dortmund in pole, piace a Milan e Inter: Ikoné può lasciare il Lille questa estate

Sette gol e sette assist in 48 presenze stagionali. Velocità, tecnica e dribbling il suo marchio di fabbrica, per trascinare il Lille a un inaspettato successo in campionato. Le parate di Mike Maignan, nuovo numero uno del Milan, non sono state le solo giocate decisive nella straordinaria cavalcata della squadra di Christophe Galtier verso il trionfo in Ligue 1. Tra i grandi protagonisti dello sgambetto al PSG c'è anche Jonathan Ikoné, esterno destro classe 1998 che ormai è uno dei talenti più ricercati e che, probabilmente, cambierà maglia in estate.

Gialloneri davanti, le milanesi osservano - Si era parlato di lui poco più di un mese fa, proprio in ottica Milan, alla ricerca di un giocatore che faccia realmente la differenza sulla trequarti, che sappia saltare l'uomo e far cambiare marcia a tutta la fase offensiva. Il prezzo, però, ha un po' spaventato la dirigenza rossonera: la richiesta de Les Dogues è intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che invece il Borussia Dortmund pagherebbe senza troppi problemi, soprattutto se stavolta dovesse davvero concretizzarsi la cessione di Jadon Sancho al Manchester United. Per ultimo c'è stato un sondaggio dell'Inter, da capire se verrà approfondito con l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina ma una chiacchierata col suo procuratore ci sarà. Le vie del mercato sono infinite...