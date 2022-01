TMW - Erede di De Ligt all'Ajax, in rossonero a gennaio? Schuurs l'occasione che cerca il Milan

Perr Schuurs dell'Ajax ha scalato con forza le gerarchie per il colpo in difesa del Milan. Il classe '99 è uno dei gioielli della formazione di Amsterdam e ci sono già stati dei contatti diretti per provare a sondare la possibilità di intavolare una trattativa. Lo scorso anno ha rinnovato fino al 2025 con la formazione ajacide allenata da Erik ten Hag ma già lo scorso ottobre sono emerse le prime voci su un suo possibile sbarco in Serie A.

Scuola fortuna Sittard, all'Ajax è arrivato nel 2018 come erede designato di Matthijs de Ligt. In questa stagione 13 presenze in Eredivisie e 3 in Champions League, oltre a 1 in Coppa, si è giocato il posto con Timber e Martinez, ma adesso a gennaio non è da escludere che possa lasciare i lancieri davanti a un'offerta importante. E raggiungere la Serie A, come il suo modello ora alla Juventus, magari per diventare un nuovo simbolo orange di casa Milan, come emerso già nella giornata di ieri.