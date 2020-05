Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, l'Everton avrebbe messo gli occhi su Thiago Silva. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il Psg, sta valutando le offerte per il suo futuro e nelle ultime ore sarebbe spuntata la pista inglese. Oltre all'Everton di Ancelotti, sullo sfondo resta anche il Milan sua ex squadra che sarebbe interessata ad un ritorno del brasiliano.