TMW - Fiorentina e Milan su Politano: le condizioni dell'Inter per cederlo

Dopo sei mesi vissuti a corrente alternata Matteo Politano sembra destinato a lasciare l'Inter. Le sue qualità tecniche non si adattano a pieno all'idea di calcio di Antonio Conte che ha comunque sfruttato le sue peculiarità in più di un'occasione nella prima metà di stagione. Con l'Europeo alle porte, però, per l'ex Sassuolo la voglia di rimettersi in gioco con continuità è tanta ed è su questa che Fiorentina e Milan puntano. Viola e rossoneri sono, secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, le due società più attente sul calciatore. L'Inter in merito ha già da tempo aperto le porte ad una separazione, dettando anche le proprie condizioni. Politano può, infatti, lasciare la Pinetina per una cifra vicina a 25 milioni di euro, ovvero ciò che necessità per non mettere una minusvalenza a bilancio. Sul fronte della formula per il trasferimento, infine, è trapelata disponibilità ad un prestito con riscatto al termine della stagione in corso.