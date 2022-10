TMW - Fiorentina, rinnovo vicino per Terracciano. Il Milan monitorava la situazione

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2022

Rinnovo vicino per Pietro Terracciano. In casa Fiorentina si sta lavorando al nuovo contratto del portiere classe '90, attualmente legato alla società viola da un contratto in scadenza a giugno. Le parti stanno discutendo di un nuovo accordo valido fino a giugno 2025, con ingaggio vicino al milione di euro netto a stagione. Un premio per un portiere che nella gestione Italiano s'è sempre ritagliato un ruolo da protagonista. Soprattutto, un portiere a cui la società gigliata non vuole rinunciare: l'accordo è vicino, nonostante il Milan abbia monitorato, nelle ultime settimane, la situazione.