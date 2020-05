TMW - Fiorentina, si fa sul serio per Paquetà: le condizioni del Milan

La Fiorentina punta forte su Lucas Paquetà, centrocampista che lascerà il Milan nel prossimo mercato. Per il brasiliano c'era stato un forte interessamento del Paris Saint Germain a gennaio, ma la cifra proposta da Leonardo - 20 milioni di euro - non è stata presa in considerazione dalla dirigenza rossonera perché avrebbe comportato una minusvalenza. I viola invece sembrano intenzioni a trovare una quadratura che non sembra impossibile, al netto della valutazione: 24 milioni.

LA QUADRATURA - Difficile pensare che in un mercato che andrà a privilegiare gli scambi ci possa essere un investimento cash del genere, anche se la eventuale cessione di Federico Chiesa porterà denaro alle casse toscane. Da capire quale sarà l'impatto del Coronavirus, ma al netto di questo l'idea sarebbe per un prestito con diritto di riscatto, oppure un prestito biennale con obbligo. Il Milan, in una prima fase, aveva chiesto Gaetano Castrovilli come contropartita. Ci potrebbe essere una discussione per Bartomiej Dragowski, profilo che piace molto ai rossoneri, ma lì dipenderebbe poi dalla cessione di Donnarumma, per cui c'è un interesse forte della Juventus (e del Real Madrid).