TMW - Haaland a 30 milioni ha scatenato un'asta anche in Italia

Inter, Juventus, Napoli e in questi giorni anche al Milan, sarebbero i club italiani che già si sono fatti avanti per Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Red Bull Salisburgo.

La clausola da 30 milioni di euro che lega il centravanti norvegese al club austriaco ha scatenato una vera e propria asta di mercato e negli ultimi giorni tanti i club che si sono fatti avanti: dal Nizza al Bayern Monaco, passando per Chelsea, Lipsia e non solo.

Ad oggi, però, l'offerta più importante è quella della Juventus: 5 milioni di euro netti a stagione. I bianconeri si sono messi in una posizione di vantaggio e porteranno avanti la loro trattativa, ma l'asta è appena partita e rilanci da parte di altri top club in questa situazione appaiono scontati. In tutto questo, il giocatore vorrebbe chiudere la stagione col Salisburgo: possibile quindi che Haaland venga ceduto a gennaio, ma si sposti solo al termine della stagione restando in prestito al Salisburgo fino a fine anno.