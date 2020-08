La riammissione in C pare ormai una formalità, ma in attesa dell'ufficialità la Giana Erminio è a lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, uno dei primi innesti arriva in difesa: Alberto Barazzetta, terzino classe 2001 del Milan, si trasferisce in biancazzurro a titolo definitivo, firmando un biennale.