TMW - Il Milan e l’Inter hanno incontrato l'intermediario di Gakpò e Sergio Gomez

C'è un gran movimento e via vai di agenti e agenzie in questi giorni in quel di Milano. Anche nelle sedi di Inter e di Milan dove, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, di recente si è tenuto un incontro con l'intermediario italiano di SEG, agenzia che tra i suoi assistiti vanta nomi importanti e già citati sul mercato italiano come quelli di Cody Gakpo del PSV Eindhoven e di Sergio Gomez dell'Anderlecht. Fabio Algeri è stato avvistato a Milano proprio all'ingresso delle due sedi.

Gakpo, tra i migliori uomini d'attacco non solo della Eredivisie ma tra quelli maggiormente in rampa di lancio del calcio europeo, è stato già negli scorsi mesi seguito proprio dai rossoneri. Questo perché non gioca solo da attaccante destro ma anche da seconda punta, da trequartista, tutti fattori che, tatticamente, rispecchiano l'identikit del giocatore che stanno cercando Maldini e Massara sul mercato. Per quanto riguarda Gomez, invece, è delle scorse giornate la notizia dell'interesse proprio dell'Inter per il forte terzino mancino spagnolo titolare delle Furie Rosse Under 21.