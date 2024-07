TMW - Il Milan ha chiesto informazioni per Matias Fernandez-Pardo, esterno del Gent

Il Milan ha chiesto informazioni per Matias Fernandez-Pardo, attaccante di proprietà del Gent, autore di una straordinaria volata Europa League.

Classe 2005, titolare in solamente due partite di stagione regolare, è esploso in maniera inattesa nel post season. Dieci partite in cui è partito come titolare per otto volte, andando a segno sette. Non male per chi gioca come esterno d'attacco - eventualmente trequartista - ed è alle prime vere esperienze nel calcio dei grandi. Il suo valore è cresciuto di gol in gol, fino ad arrivare a una valutazione tra i 10 e i 15 milioni che ne fa il Genk. L'evoluzione del giocatore è stata quindi molto particolare, considerato appunto che fino a marzo aveva raccolto solamente 15 minuti.

Nel Jupiler Pro League Europe Playoffs invece il Gent ha vinto 8 partite e perse solamente due, con Fernandez-Pardo in campo per 684 minuti, più 90 nella finale che ha consegnato al Gent l'accesso alla prossima Europa League, appunto, con la vittoria sul Genk. I numeri sono dalla sua parte, anche perché ha compiuto 19 anni solamente lo scorso febbraio.

Così il Milan lo segue con attenzione, così come la Roma che nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio. Fernandez-Pardo piace anche al Bayer Leverkusen campione della Bundesliga, sempre molto interessato ai giovani con grande inventiva e senso del gol.