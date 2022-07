TMW - Il punto su De Ketelaere: il Milan ha migliorato l'offerta. E la volontà del belga può fare la differenza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan ha scelto. E ha deciso di spingere forte per regalare a Stefano Pioli il colpo che farebbe fare il salto di qualità alla sua batteria di trequartisti da piazzare dietro la punta. Charles De Ketelaere è diventato il preferito, il profilo che Maldini e Massara hanno elevato rispetto agli altri obiettivi e che ora stanno provando in ogni modo a portare a Milanello nel più breve tempo possibile.

Il problema come spesso capita è però legato alle richieste del Bruges, club proprietario del cartellino. Come successo con Botman del Lille, giusto per fare un esempio fresco. Il club belga partiva da una valutazione di 40 milioni e col tempo ha leggermente ammorbidito le proprie richieste. Il Milan aveva inizialmente messo sul piatto 20 milioni più bonus, ricevendo un secco no. Nelle scorse ore i rossoneri hanno migliorato la proposta arrivando a 28 milioni più 3 di bonus, segno evidente che c'è voglia di chiudere l'operazione. Il Bruges ha preso tempo e probabilmente chiederà qualcosa in più, ma la strada sembra tracciata. Anche perché lo stesso De Ketelaere ha già un accordo di base col Milan e pur di sposare la causa rossonera ha respinto gli assalti dalla Premier League.