TMW - Juve, accordo con Kaio Jorge su cui c'è anche il Milan. Ira Santos che preferirebbe il Benfica

La Juve ha trovato l'accordo economico con Kaio Jorge. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW e di Sportitalia i bianconeri hanno firmato un pre contratto con il giocatore, con il Santos che avrebbe però preferito cederlo al Benfica, che aveva messo sul piatto 5 milioni di euro per il cartellino del giovane classe 2002. La Juve adesso dovrà presentare un'offerta ai brasiliani, che sarà sull'ordine di 1/1,5 milioni. Il giocatore preferisce un trasferimento in Italia e adesso resta da capire se il Milan offrirà di più per il suo cartellino, con la Vecchia Signora che sembra per il momento in vantaggio. Il Santos, in tutto questo, è infuriato con l'agente del calciatore per l'evolversi della trattativa, visto che contava di chiudere con il Benfica: adesso i brasiliani perderanno almeno 3-4 milioni di euro.