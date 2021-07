TMW - Kaio Jorge vuole l'Italia. Milan al lavoro ma il Santos continua a chiedere 6-7 milioni

La corsa a Kaio Jorge sta prendendo sempre più corpo. Dopo gli abboccamenti con il Napoli, che però si è dileguato dopo la difficoltà nel cedere Andrea Petagna, ora il Milan prova a cercare un accordo con il Santos. I brasiliani continuano però a chiedere 7 milioni, anche se la società rossonera spera di abbassare ulteriormente l'esborso.

IL PROSSIMO 9 DEL BRASILE - Kaio Jorge vorrebbe trovare una soluzione definitiva già ora, perché non vorrebbe lasciare il Santos a parametro zero dopo esserci cresciuto. In patria è considerato il prossimo centravanti della Seleçao e non è detto che altri club italiani non possano pensarci con un inserimento last minute. Certo, le commissioni (intorno ai 10 milioni di euro) continuano a essere un problema, ma non tale da impedire la buona riuscita della trattativa.