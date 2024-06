TMW - La pista Dovbyk rimane in piedi. Pista alternativa a Zirkzee

Prosegue la caccia all'attaccante per il Milan, pronto a prendere l'erede di Olivier Giroud, approdato in MLS, in vista della prossima stagione. Come racconta Tuttomercatoweb.com l'obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee, che ha nel contratto con il Bologna una clausola a 40 milioni di euro, ai quali dovranno però essere aggiunti anche quelli richiesti dagli agenti per le commissioni, vero ostacolo che per il momento sta impedendo di arrivare alla fumata bianca.

Ottimismo che cresce.

Nelle ultime ore comunque si è registrato un ottimismo crescente in casa rossonera, con la dirigenza che presto incontrerà l'entourage dell'olandese per provare a limare la distanza, vista la richiesta iniziale di 15 milioni di euro e la voglia del Milan di arrivare al massimo a 10, per chiudere l'operazione ed evitare che altri club possano inserirsi.

C'è l'alternativa.

Oltre a questo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, resta in piedi anche l'opzione Artem Dovbyk del Girona, autore di una splendida stagione nell'ultima Liga. L'ucraino non è la prima scelta, che resta sempre Zirkzee, ma restano vivi i contatti anche per il centravanti classe 1997. Se non dovesse andare in porto l'operazione Zirkzee ecco che il nome di Dovbyk salirebbe in prima fila.