TMW - La volontà di Calhanoglu, i prossimi appuntamenti, la distanza: il punto sul rinnovo col Milan

È andato in scena questo pomeriggio un summit tra il Milan e l'entourage di Hakan Calhanoglu. La dirigenza, con Frederic Massara e Paolo Maldini, ha visto Gordon Stipic per la terza volta nelle ultime settimane per discutere del possibile nuovo contratto del trequartista turco in scadenza nell'estate che verrà. La proposta del Milan si aggira sempre sui 4 milioni di euro mentre la richiesta dell'entourage è più alta. L'incontro di oggi non è stato risolutivo ma la controproposta fatta di concerto dall'agente per conto di Calhanoglu è chiara: adesso starà al Milan decidere se andare incontro alle richieste del 10 o se lasciarlo andare in regime di svincolo.

Quando i nuovi contatti? La sensazione è che, per un investimento che potrebbe essere importante per le prossime stagioni, fino al 2025, adesso la dirigenza porterà la questione sul tavolo degli uomini dei conti. Una volta arrivato l'eventuale semaforo verde, ecco che allora potrebbe essere aumentata la proposta fatta a Calhanoglu arrivando vicini alle richieste del giocatore. Non c'è un nuovo summit fissato, Stipic ripartirà a breve per Karlsruhe e attenderà in Germania una chiamata dal Milan. Mentre suonano sirene dall'Inghilterra e non solo, ma la volontà del giocatore è sempre una. Dare priorità al rinnovo col Milan, con la speranza che la proposta del club aumenti a breve.