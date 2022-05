TMW - Lotito, oggi incontro con Enzo Raiola per Romagnoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com nella giornata odierna il presidente della Lazio Claudio Lotito, dopo gli impegni in Lega, si è recato a Formello per incontrare Enzo Raiola. Nel centro sportivo biancoceleste si è parlato del rinnovo di Patric ma anche di Alessio Romagnoli, capitano del Milan in scadenza che interessa in modo concreto alla Lazio.