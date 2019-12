TMW - Mandzukic, diverse offerte rifiutate: Milan e Dortmund sono le uniche che hanno il gradimento dell'attaccante

Continua la telenovela fra Mario Mandzukic e la Juventus. I bianconeri hanno sempre parlato di un patto con il croato che, da par suo, non ha mai manifestato il segnale di insofferenza. Difficile pensare però che l'idea sia arrivata da lui, poiché crede di avere la qualità per poter giocare anche in questa Juve. Il rinnovo del contratto, nello scorso anno, è però un impedimento, non certo piccolo, per una sua cessione indolore.

RIFIUTATO TUTTO - Nel corso dei mesi sono arrivate tante manifestazioni di interesse per lui. Le offerte dal Qatar sono state rispedite al mittente sin da subito, con Al Raayan e Al Duhail che si sono messe il cuore in pace. Ma non sono le uniche: anche l'Inter Miami, il Guangzhou e il Siviglia non sono state di suo gradimento.

SOLO MILAN E DORTMUND - Nelle ultime ore si è prospettata un'idea Atalanta, anche se è francamente irrealizzabile: Mandzukic guadagna 6 milioni di euro all'anno, i bergamaschi hanno un salary cap di 2. Più probabile l'ipotesi Pjaca, anche se Gasperini vorrebbe un giocatore pronto (e magari non in prestito). Invece si sono fatte sentire Milan e Borussia Dortmund, le uniche che avrebbero il gradimento dell'attaccante. Anche per lui gennaio si avvicina, ma spostarlo non sarà così semplice come prospettato.