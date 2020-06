TMW - Milan, che concorrenza per Florentino: Man United rivale più complicato

L'obiettivo per il centrocampo del Milan di Rangnick è Florentino, il giovane interno del Benfica. Molto simile nell'aspetto e in campo a Pogba, anche se forse più assimilabile nel gioco a Vieira, riempie tutte le caselle delle prerogative di acquisto per il progetto di Rangnick. Ma i rossoneri non hanno la strada spianata. C'è da fronteggiare almeno altre quattro squadre d'Europa che hanno chiesto recentemente informazioni su di lui.

Il rivale più complicato è il Manchester United: non solo per lo status economico, ma proprio perché durante la finestra di gennaio c'è stato un incontro tra gli agenti del giocatore e lo United, forse già in regime di programmazione post-Pogba. Da vedere se la crisi di coronavirus può aver rivoluzionato i piani, ma intanto Florentino andrebbe proprio a riempire una situazione di necessità all'Old Trafford.

Non è l'unico pericolo da fronteggiare però per i rossoneri: in Inghilterra c'è anche l'ambizioso Leeds United dell'italiano Radrizzani, che è vero è ancora in Championship, ma in caso di promozione non vedrebbe l'ora di fare un regalo di lusso a Bielsa, forte di un bacino d'utenza a supporto che davvero in pochi possono vantare in Inghilterra.

La concorrenza più recente non rimane però confinata oltre le acque della Manica: tocca altri due club con meno denari magari a disposizione, ma proverbialmente predisposti a lanciare talenti nel firmamento del calcio, e entrambi particolarmente aggressivi nel fare la corte a Florentino recentemente. Si scende in Spagna a Siviglia, sponda Betis, bravissimo anche a valorizzare prestiti di eccellenza – vedi Lo Celso nella triangolazione con PSG e Tottenham – ma si arriva anche in Germania, con il Bayer Leverkusen che nel prossimo futuro farà saltare il banco con la cessione di Havertz e dunque avrà ulteriori fondi da investire.

La novità è che il Benfica, per fare cassa, è anche disposto a un prestito ma con obbligo di riscatto posticipato di un anno, per venire incontro alle esigenze economiche sorte durante questa crisi, e dunque potrebbe scatenarsi l'asta.

Certo, il progetto ambizioso del Milan può però per blasone e scenario essere molto solleticante per chi è giovane e vuole affermarsi.