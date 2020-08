TMW - Milan, dopo Tonali solo Bakayoko. Soumaré costa troppo

Dopo Sandro Tonali, il Milan cerca un altro centrocampista per completare il reparto nevralgico. Nelle ultime ore, in particolare in Francia, è emerso un presunto interesse del club rossonero per Boubakary Soumaré, mediano classe 1999 in forza al Lille. Un sondaggio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato nei mesi passati, ma oggi il ragazzo non sarebbe una priorità del Diavolo per diversi motivi.

Il costo, innanzitutto: la società francese è bottega cara e non svende i suoi gioielli. Dopo aver incassato tanto per Osimhen, il Lille non ha intenzione di privarsi di Soumaré per meno di 35-40 milioni. Un investimento che il Milan non è disposto a fare, soprattutto perché c'è concorrenza (dall'Inghilterra, ma anche dalla Germania) e il prezzo potrebbe lievitare. Poi c'è un discorso di priorità: Tiemoué Bakayoko resta il favorito della dirigenza e di Pioli per dare muscoli ed esperienza alla mediana. Un'operazione di gran lunga più abbordabile, che il Milan conta di chiudere con una formula vantaggiosa.