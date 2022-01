TMW - Milan, offerta per Lazetiz: 5 milioni alla Stella Rossa

Il Milan si muove subito dopo l'addio a Pellegri, che non verrà riscattato e sarà girato al Torino direttamente dal Monaco: il classe 2004 della Stella Rossa Marko Lazetic è un obiettivo concreto per i rossoneri, che hanno offerto cinque milioni per averlo subito. Curiosamente, proprio i granata avevano seguito a lungo il calciatore in questi mesi, per poi evidentemente dirottare le proprie attenzioni sul giovane attaccante ex Genoa.