TMW - Milan, offerta per Saint Maximin: il Nizza non molla

Il Milan ha da poco presentato un'offerta al Nizza per Allan Saint-Maximin. Nella notte ci sono stati contratti fra intermediari e la società francese per cercare di trovare una quadratura, ma la richiesta per il prestito oneroso con diritto di riscatto è veramente alta: si parla di una decina di milioni, troppi per i rossoneri che hanno sempre la tagliola del fair play finanziario sullo sfondo. Il Milan cerca lo sconto, il Nizza vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo - intorno ai 25 - nonostante Saint-Maximin abbia chiesto a Vieira di essere lasciato libero. Insomma, la fumata bianca è tutt'altro che vicina.