TMW - Milan, ora il futuro di Donnarumma. Rinnovo tutt'altro che scontato anche con la Champions

Cosa farà adesso Gianluigi Donnarumma? Conquistata la Champions League, il Milan dovrà ora sciogliere le riserve sul futuro del portiere della Nazionale classe '99 in scadenza di contratto. L'offerta del club rossonero è nota, sette milioni di euro più uno di bonus netti a stagione. E ora per Donnarumma è giunto il momento di prendere una decisione su un'offerta che il Milan non intende ritoccare al rialzo.

Questa settimana un incontro tra i dirigenti del Milan e Mino Raiola servirà per chiarire la posizione del portiere rossonero, che vorrebbe iniziare l'Europeo con idee già chiare sul suo futuro.

Impossibile oggi sbilanciarsi in un senso o nell'altro. La certezza è che, nonostante la qualificazione alla prossima Champions, il rinnovo sia tutt'altro che scontato. In caso di addio, il Milan andrebbe diritto su Mike Maignan del Lille, portiere fresco vincitore della Ligue 1.