TMW - Milan-Pato, contatti frequenti. Il brasiliano ha già detto sì

Oramai tramontato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta guardandosi intorno per trovare un attaccante da aggiungere alla propria batteria. Il nome più caldo, per ora, è quello di Alexandre Pato, rossonero di ritorno dopo la sua esperienza tra il 2008 e il 2013. I contatti fra le parti sono frequenti, il brasiliano avrebbe già dato la sua disponibilità a un trasferimento in Italia. Il problema è nella formula, perché bisogna trovare l'accordo con il Tianjin.