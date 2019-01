TMW - Milan, proposto il bulgaro Despodov

Tanti nomi per una fase finale di mercato ricca di colpi di scena. Per esempio in casa Milan, laddove nei giorni scorsi è stato proposto un profilo potenzialmente interessante. Si tratta dell’attaccante bulgaro Kyril Despodov. Classe 1996, il giocatore del Cska Sofia sarà oggetto delle valutazioni dei rossoneri, che nel frattempo studiano in attesa di prendere una decisione.