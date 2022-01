TMW - Milan, retroscena Lazetic: il serbo cercato anche dallo Zenit

Marko Lazetic è pronto per diventare un nuovo attaccante del Milan. Domani è atteso per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027, affare tra i 4 e i 5 milioni di euro che finiranno nelle casse della Stella Rossa di Belgrado. Non c'era solo il Torino, però, sulle tracce del giovane attaccante classe 2004: Lazetic era cercato, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche dallo Zenit San Pietroburgo che con la Stella Rossa condivide la proprietà (Gazprom). I russi, però, dovrebbero ora virare su Yuri Alberto dell'Internacional