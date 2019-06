TMW - Milan, su Gabbia c'è l'interesse di Brescia e ChievoVerona

Continuano le manifestazioni di interesse per Matteo Gabbia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il ChievoVerona ed il Bresciaavrebbero chiesto informazioni all’entourage del difensore. Il classe ‘99 è in prestito alla Lucchese fino al 30 giugno dopodiché farà ritorno al Milan per poi decidere il suo futuro. Ancora nessun contatto con la società rossonera, ma in futuro i due club interessati potrebbero decidere di procedere intavolando una vera e propria trattativa.