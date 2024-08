TMW - Monza, trattativa con il Milan per il prestito di Filippo Terracciano

Il Monza è in trattativa con il Milan per l'acquisto di Filippo Terracciano, terzino destro classe 2003 che a gennaio la società rossonera ha acquistato dall'Hellas Verona per 4.5 milioni di euro. La società brianzola sta trattando l'acquisto del calciatore ventunenne a titolo temporaneo.

Negli scorsi giorni, interrogato sul calciomercato del Milan, Giorgio Furlani ha risposto così: "Noi sapevamo che tipo di lavoro dovevamo fare, se non chirurgico comunque mirato. Il mercato non è ancora finito, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare senza pubblicizzarlo troppo a inizio mercato. Penso che i tifosi stiano apprezzando, ora dobbiamo lasciare la parola al campo e poi il giudizio a loro”.

E ancora: "Come va la crescita di Ibra? Stiamo lavorando tutti a stretto contatto, siamo un team in grandissima sintonia. Già lo eravamo ma questo mercato ha consolidato ancora di più la cosa. Io non mi permetto di fare paragoni biblici, ma finché la campanella del mercato non fa gong noi siamo pronti e attivi. Non abbiamo però urgenza di fare niente, abbiamo fatto quello che dovevano fare. I non convocati non entrano nel progetto? Sono tutti ragazzi molto bravi, a mercato aperto hanno delle richieste. Vediamo come va a finire, se stanno con noi siamo contenti, se vogliono andare via e provare un’altra esperienza cercheremo di accontentarli”.